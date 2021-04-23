Сотрудник автосервиса погиб в Ростовской области

Сотрудник автосервиса погиб от разрыва шины на работе в Ростовской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СК по региону.

Уточняется, что владелец сервиса нарушил правила безопасности. Шиномонтажными работами занимался новый сотрудник, которого не проинструктировали, а также ему не выдали средства защиты.

В результате при взрыве шины мужчину отбросило в сторону. От полученных травм он скончался.

Руководителя компании будут судить за нарушение техники безопасности.