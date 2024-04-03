Происшествия 03 апреля 2024, 14:24 Сотрудник агрокомплекса в Белгородской области пострадал из-за удара ВСУ Mash: ВСУ сбросили 4 взрывных устройства на «Агро-Белогорье» под Белгородом Пресс-служба Группы компаний «Агро-Белогорье»

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Украинские боевики атаковали в Белгородской области комплекс «Агро-Белогорье». В результате удара ранения получил 41-летний сотрудник объекта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, ВСУ с помощью дрона сбросили на свинокомплекс четыре взрывных устройства. Из-за атаки пострадал находившийся рядом с комплексом работник — ему диагностировали черепно-мозговую травму и контузию.

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Журналисты предположили, что украинские военные запустили БПЛА из Харьковской области. Авторы статьи также напомнили, что «Агро-Белогорье» является самым большим комплексом по производству свинины в регионе и одним из крупнейших аграрных объектов страны.

Ранее украинские боевики с помощью БПЛА сбросили взрывчатку на село Цаповка в Белгородской области. Из-за удара пострадал местный житель, который находился за рулем автомобиля.