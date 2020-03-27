Сотрудник администрации президента заразился коронавирусом

В Кремле подтвердили, что анализ одного из сотрудников администрации президента на коронавирус оказался положительным. Владимир Путин не контактировал с этим сотрудником в последнее время.

«Принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не дать вирусу распространиться дальше. Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что ему известно об одном случае заражения среди сотрудников Кремля. Песков подчеркнул, что заболевший не контактировал с президентом.

О коронавирусе среди сотрудников администрации президента в четверг сообщал РБК. Источники издания разнились в показаниях: кто-то утверждал, что заболевший один, а кто-то — что вирус нашли у двух человек.

Песков также подтвердил журналистам, что присутствовал на мероприятии 13 марта, где был Лев Лещенко, который сейчас лечится от COVID-19 в Коммунарке. По словам представителя президента, он не встречался там с Лещенко.

По последним данным, в России коронавирус нашли у 1036 человек. Больше всего заболевших в Москве, там зарегистрировали 703 случая. Накануне в пресс-службе кабинета министров рассказали, что одного из сотрудников правительства отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус.