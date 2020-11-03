Сотрудник администрации Бердска напал на журналиста из-за комментария в соцсети

2 ноября в офис редакции вбежал мужчина и ударил по лицу внештатного корреспондента Сергея Болдырева. При этом он эпично прокричал: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу!»

Мужчина покинул помещение только после того, как вмешались коллеги журналиста. По предварительной версии, он ворвался в редакцию из-за записи в паблике «Бердск: Все плохо!» во «ВКонтакте», администратором которого является пострадавший корреспондент.

Он прокомментировал пост администрации о коронавирусе предложением: «Гвозди бы делать из таких комментаторов, как #Кирюша». Речь идет о Кирилле Цветкове — SMM-специалисте администрации Бердска, уточняет «Бердск Оnline».

По словам пострадавшего, он намерен с побоями обратиться в полицию.