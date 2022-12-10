Происшествия 10 декабря 2022, 19:51 Сотрудничество с Киевом обернулось для двух жителей Запорожской области выдворением Власти Запорожской области сообщили о выдворении двух жителей за антироссийские позиции РИА «Новости»

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Власти Запорожской области выдворили с территории региона двух мужчин за сотрудничество с Украиной и дискредитацию российских властей. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя руководства региона.

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Собеседник журналиста подчеркнул, что речь идет о двух мужчинах. После того как выяснилось, что они вели сотрудничество с украинским правительством и занимались дискредитацией России, их попросили покинуть освобожденную территорию.

Мужчин вывезли на границу, где зачитали решение о выдворении, после чего они ушли. В Telegram-канале агентства появилось видео с границы.

Из опубликованных кадров следует, что выдворенные проводили на территории Запорожской области украинскую агитацию.