Сотрясение мозга вместо красивых губ. Косметолог избила москвичку за вопрос о стерильности

Валентина Сидорова обратилась в разрекламированную в Instagram клинику «Бьюти-мед», чтобы скорректировать форму губ. Однако процедуру сделали не очень удачно и пациентку отправили филиал клиники на севере Москвы. Там пообещали все исправить. Валентина согласилась. В назначенный день она приехала в клинику и ждала приема. В процедурный кабинет косметолог Олеся вошла со шприцем без стерильной упаковки. Валентина удивилась и спросила, почему препарат открыли не при ней.

«Вы или доверяете своему врачу, или нет, а лишних вопросов задавать не нужно», — ответила врач-косметолог.

Девушку это не успокоило, после чего, по ее словам, врач начала хамить. Валентина решили незаметно включить камеру на телефоне и снимать все, что происходит. По словам девушки, косметолог увидела это, забрала телефон и начала резко и сильно бить ее смартфоном. Раны оказались настолько глубокими, что по лицу Валентины потекла кровь. Девушке даже показалось, что ей сломали нос. Когда врач вышла из процедурного кабинета, Валентина попыталась ее догнать. В фойе клиники все это время находились другие посетители.

«Не обращайте на нее внимания. Это сумасшедшая пациентка», — обратилась к ним администратор.

По данным «Ридуса», врач начала угрожать пациентке и заявила, что замужем за полицейским, поэтому ей ничего не будет. У Валентины началась паника. Телефон у нее забрала косметолог, и она не могла даже вызвать скорую. Девушка попросила ожидающих пациентов помочь ей, и кто-то из неравнодушных дал свой телефон. Валентина вызвала полицию, скорую и позвонила родственникам.

«В результате косметической процедуры молодой девушке была нанесена черепно-мозговая травма. У врачей есть подозрение на перелом. Будем стараться привлечь к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью и компенсации морального вреда. Мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что сейчас происходит в мире косметологии. Вполне возможно, что косметологические услуги в этой клинике оказываются без необходимых сертификатов», — пояснил адвокат пострадавшей Тимур Чанышев и добавил, что ему известны и другие пострадавшие от действий специалистов клиники «Бьюти-мед».

«Сложность в том, что негативные отзывы были удалены со страницы клиники в соцсетях. Но у нас уже есть показания нескольких пациенток, которым также был нанесен урон во время косметологических услуг», — заявил Чанышев.

По данным «Ридуса», злополучный салон на улице Ангарская, 67/3 сейчас закрыт. Вывески сняли, телефон не отвечает.