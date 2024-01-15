15 января 2024, 05:48
Сотни людей остались без электричества из-за мощного снежного циклона на Сахалине
Провода оборвались на Сахалине после циклона, более 500 человек теперь без света
Жители Сахалина столкнулись с мощным циклоном. Некоторые дороги на острове перекрыли из-за снега, сотни людей остались без света, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, порывы ветра в южной части острова достигли 25 метров в секунду. На проезжей части очень слабая видимость — менее 30 метров.
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Из-за погодных условий в Южно-Сахалинске задержали 20 рейсов. Самолет, который летел из Новосибирска, развернулся и экстренно сел в Хабаровске.
Также школьников восьми муниципалитетов перевели на дистанционное обучение. В Анивском городском округе Сахалинской области без электроэнергии остались свыше 500 человек, потому что высоковольтные провода оборвались.
Как отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале, к ликвидации последствий циклона привлекут все силы и средства.
«Это уже вторая сильная метель с начала года, поэтому особенно важно приложить максимум усилий для расчистки наших дворов и улиц, проездов к социально значимым объектам — нельзя накапливать снег», — заявил он.
Ранее водителей в Москве призвали пересесть на метро и автобусы из-за надвигающейся волны снегопадов. Также шоферов попросили быть аккуратнее, не совершать резких маневров и следить за скоростью на дороге.
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