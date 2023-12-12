Происшествия 12 декабря 2023, 11:14 Сотни литров пива пропали в Ингушетии после вмешательства полицейских МВД: в Ингушетии пропала партия пива, изъятая полицейскими из магазина Freepik

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Крупная партия пива пропала после того, как ее изъяли правоохранители из магазина в Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В начале октября полицейские обнаружили незаконную продажу пива в магазине в Сунженском районе. Правоохранители изъяли более семи тысяч литров алкоголя.

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После этого дознаватель межмуниципального отдела МВД «Сунженский» на время разбирательства передал партию под роспись на ответственное хранение представителю владельца продуктового магазина.

«Однако он не в полном объеме реализовал свои полномочия, опечатав не все имеющиеся двери павильона, что не исключило свободный доступ посторонних», — указали в ведомстве.

На следующий день один из замначальников полицейского отдела перевез изъятое пиво на склад. Уже на месте обнаружили недостачу, которая, по данным РИА «Новости», составила несколько сотен литров пива. Куда пропал изъятый алкоголь, предстоит выяснить. Если вину сотрудников признают, они понесут наказание, добавили в ведомстве.