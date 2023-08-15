Происшествия 15 августа 2023, 16:01 Сотни доноров сдали кровь после взрыва в Дагестане Минздрав Дагестана: более 600 доноров сдали кровь после взрыва в Махачкале РИА «Новости»

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Более 600 человек стали донорами на Республиканской станции переливания крови после взрыва на автозаправке в Махачкале. Об этом сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день пополнены ресурсы всех компонентов крови в полном объеме», — указали в ведомстве.

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Новых доноров ждут на станции 16 августа и в ближайшие дни с 09:00 до 12:00, добавили в министерстве. Сейчас необходимости дополнительно собирать кровь нет, заключили в Минздраве.

Взрыв произошел на окраине Махачкалы вечером 14 августа. По предварительной версии, причиной ЧП стал пожар на станции техобслуживания. Огонь, предположительно, перекинулся на баллоны со сжиженным газом, которые сдетонировали.

Очевидица рассказала «360», что на АЗС загорелись и начали взрываться автомобили. Происходившее напомнило ей фильм ужасов.

По последним данным, жертвами ЧП в Дагестане стали 35 человек, пострадали более 100. После случившегося управление Следственного комитета по республике возбудило уголовное дело.