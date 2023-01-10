10 января 2023, 15:21
Сотне людей удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего политехнического колледжа в Екатеринбурге
Более 100 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания политехнического колледжа в Екатеринбурге Свердловской области. При пожаре никто не пострадал, сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу областного МЧС.
Возгорание произошло в учебном заведении на проспекте Ленина 10 января. Бригада пожарных заранее выяснила, что очаг возгорания находился в подвале колледжа.
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Отмечается, что общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
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