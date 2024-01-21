Эксклюзив 21 января 2024, 14:28 Сосулька упала на ребенка у подъезда жилого дома на севере Москвы Источник «360»: сосулька упала с крыши на ребенка в Войковском районе Москвы РИА «Новости»

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Сосулька упала прямо на ребенка, когда он заходил вместе с матерью в подъезд жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, кровотечения у пострадавшего нет, но точной информации о его состоянии пока не поступало.

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Мать с ребенком на карете скорой уже поехали в больницу. Медики окажут необходимую помощь.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее мужчина погиб из-за упавшей с крыши сосульки в Санкт-Петербурге. Погибший работал дворником, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши.

Травматолог рассказала, что нужно делать, чтобы уберечь себя от несчастных случаев.