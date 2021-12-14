Сосулька проломила череп прохожей в центре Петербурга

Молодая женщина тяжело пострадала от падения сосульки в центре Санкт-Петербурга. Сейчас она находится в больнице, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

Пострадавшей 23 года. Снег со льдом рухнул ей на голову накануне днем, когда она шла по набережной Мойки. В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Расследование дела продолжается. Следователи устанавливают тех, кто был ответственным за своевременную очистку крыш.

По данным «Подъема», сосулька проломила женщине череп. С открытой черепно-мозговой травмой ее доставили в Мариинскую больницу. Заместитель главы администрации Адмиралтейского района Полина Бабаева заявила изданию, что дом, возле которого пострадала женщина, является нежилым. Собственника коммерческого здания — «БТК Девелопмент» — ранее уведомляли о том, что кровлю нужно очистить от снега и льда, подчеркнула чиновница.

По словам Бабаевой, сейчас администрация ищет родственников женщины для оказания помощи. Глава района взял ситуацию под личный контроль.