Эксклюзив 01 апреля 2024, 17:23 «Сострадание к террористам». Карабанов объяснил, почему попросил СК проверить Манижу Адвокат Карабанов заметил сострадание к террористам в посте певицы Манижи Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Следственный комитет принял заявление о проверке певицы Манижи Сангин по статье об оправдании терроризма. Автор инициативы, юрист Александр Карабанов рассказал «360», почему решил обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с такой просьбой.

«Во-первых, выслушав ее обращение, которое она сделала в своих соцсетях, я услышал о том, что она оказывает некое сострадание к террористам. Соответственно, там, где есть сострадание, есть и поддержка. Это по теракту, который произошел в „Крокусе“», — отметил он.

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Карабанов пояснил, что задача таких инициатив заключается в донесении до людей, которые имеют влияние на общественное мнение, чтобы они думали, что говорят. Потому как их слова могут запустить определенную реакцию в массы.

«В рамках доследственной проверки, которую будет проводить Следственный комитет, должны провести лингвистическую экспертизу и сделать вывод: есть ли в ее словах именно одобрение терроризма, поддержка терроризма», — уточнил юрист.

Он добавил, что по результатам экспертизы следователи примут решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.

Спустя какое-то время певица Манижа заявила, что не призывала оправдать напавших на «Крокус». Ее возмутило, что во время задержания подозреваемых избили. Артистка считает, что такое обращение с ними — проявление бесчеловечности.