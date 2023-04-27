Эксклюзив 27 апреля 2023, 19:10 Состоящий на учете российский школьник разбил палку о голову сверстницы Заявление в полицию написали на ярославского школьника после нападения на сверстницу

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Школьник из Ярославля напал на 15-летнюю девочку во время совместной прогулки. Момент издевательства сняли на видео другие подростки, которые только подначивали экзекутора. Видео разошлось по социальным сетям.

На кадрах видно, как девочка сидит на земле, а юноша наносит ей удары по голове палкой, которая от приложенной силы ломается. Свидетели попросили подростка наносить удары аккуратнее, чтобы не было крови.

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Мать пострадавшей девочки в беседе с «360» заявила, что тяжких повреждений дочь не получила, но заявление в полицию на обидчика своего ребенка она написала.

«Все под контролем. Тяжких повреждений нет. Заявление о привлечении к ответственности мной написано 23 апреля», — заявила она.

В областной прокуратуре сообщили, что напавший на девочку подросток с марта состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за административное наказание о мелком хулиганстве. В ведомстве заявили, что начали проверку в ходе которой оценят работу органов, отвечающих за профилактику преступлений детей и подростков. По итогам прокуроры примут решение о принятии мер реагирования.