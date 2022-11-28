Происшествия 28 ноября 2022, 04:49 Состояние загоревшегося рыболовного траулера Sunfish оценили ТАСС: загоревшийся рыболовный траулер Sunfish серьезно не пострадал Unsplash

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Загоревшийся большой морозильный рыболовный траулер Sunfish серьезно не пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию-судовладельца ООО «Меркурий».

«Судно находится на ходу, все оборудование работает. В настоящий момент БМРТ направляется во Второй курильский пролив, чтобы переждать шторм в Охотском море», — рассказали агентству.

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По данным компании, после улучшения погоды траулер отправится во Владивосток. Там специалисты оценят причиненный пожаром ущерб.

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Пожар на борту траулера вспыхнул 27 ноября. В тот момент судно находилось в Охотском море в 300 километрах от села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Экипаж попросил помощи, после чего к нему направились семь судов. Один из них передал морякам комплекты противопожарного оборудования.

Позже в Сахалинском морском спасательном координационном подцентре сообщили, что членам экипажа удалось самостоятельно потушить огонь. Всего на траулере находится 104 человека. Все суда, которые поспешили на помощь морякам, направили во Второй Курильский пролив.