Происшествия 07 марта 2024, 08:50 Состояние пострадавших при подрыве автобуса на мине в ЛНР оценили как средней тяжести Минздрав ЛНР заявил о среднетяжелом состоянии раненых при подрыве автобуса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Троих человек, которые получили ранения при подрыве ритуального автобуса в поселке Донецкий, положили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Их состояние оценили как средней тяжести, сообщило РИА «Новости».

«Это две женщины, молодая и пожилая, а также работник коммунальной службы. Все получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести», — процитировало агентство главу здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.

Реклама

Она добавила, что пострадавших после оказания им первой помощи в Кировской районной больнице на скорой привезли в ЛРКБ.

Пащенко подчеркнула, что раненые получают всю необходимую медпомощь.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели пяти человек в результате подрыва ритуального автобуса в Кировске. Восемь мирных жителей ехали на кладбище.