07 марта 2024, 08:50
Состояние пострадавших при подрыве автобуса на мине в ЛНР оценили как средней тяжести
Минздрав ЛНР заявил о среднетяжелом состоянии раненых при подрыве автобуса
Троих человек, которые получили ранения при подрыве ритуального автобуса в поселке Донецкий, положили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Их состояние оценили как средней тяжести, сообщило РИА «Новости».
«Это две женщины, молодая и пожилая, а также работник коммунальной службы. Все получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести», — процитировало агентство главу здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.
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Она добавила, что пострадавших после оказания им первой помощи в Кировской районной больнице на скорой привезли в ЛРКБ.
Пащенко подчеркнула, что раненые получают всю необходимую медпомощь.
До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели пяти человек в результате подрыва ритуального автобуса в Кировске. Восемь мирных жителей ехали на кладбище.
ВСУ
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