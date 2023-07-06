Происшествия 06 июля 2023, 15:45 Состояние пострадавших на карусели в Орехово-Зуеве школьниц назвали удовлетворительным Глава Орехово-Зуева взял под контроль ситуацию с пострадавшими на карусели девочками РИА «Новости»

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Получивших травмы на аттракционе в парке Орехово-Зуева школьниц доставили в больницу Люберец. Врачи после осмотра заявили, что госпитализация им не требуется, а девочки находятся в удовлетворительном состоянии. Подозрение на перелом у одной из школьниц не подтвердилось. Об этом «360» сообщили в администрации городского округа.

Там отметили, что в больницу для общения с мамами девочек прибыл глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий, который после помог семьям добраться домой.

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Школьниц 6 июля навестил врач окружной больницы чтобы проверить их здоровье. Мама одной девочки попросила, чтобы дочь положили в больницу под наблюдение. Сейчас пострадавшая находится в травматологии по желанию родителей. Госпитализация ей не требуется.

Глава городского округа Руслан Заголовацкий в своем Telegram-канале подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль и находится на постоянной связи с родителями школьниц.

Авария на аттракционе в парке Орехово-Зуева произошла в минувшую среду, 5 июля. Вагонетка, в которой находились школьницы, сорвалась с рельс, упала на землю и перевернулась.

Окружная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности, а следователи завели уголовное дело. Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства аварии.