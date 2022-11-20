Происшествия 20 ноября 2022, 09:00 Состояние пятиэтажки на Сахалине после взрыва газа оценят с помощью комплекса «Струна» Министр Куприна: комплекс «Струна» определит состояние дома в Тымовском после взрыва газа

Читать 360tv в

Состояние пятиэтажного дома в сахалинском поселке Тымовское, где вчера взорвался газ, оценят с помощью уникального диагностического комплекса «Струна». Если окажется, что дом пригоден для жилья, его капитально отремонтируют. Об этом рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна на видео, которое разместил в своем Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко.

Реклама

По словам министра, с утра на месте происшествия начали работать две строительные лаборатории. Они должны определить остаточные возможности строительных конструкций. Именно для этого здесь развернули комплекс «Струна», который используют для диагностики состояния жилых зданий и строений после землетрясения и техногенных катастроф. Ко вторнику строительные лаборатории проведут все замеры и вынесут заключение.

Уже сейчас разрушенный первый подъезд решили срочно демонтировать, чтобы он не потянул за собой разрушения остальной части дома, в первую очередь второго подъезда. Если эксперты заключат, что проживание в остальных подъездах безопасно, в доме отремонтируют крышу, фасад и коммуникации.

«На сегодняшний день второй и третий подъезд небезопасны для проживания. По четвертому и щестому ситуация более благополучная. Вчера дом подключили к электричеству, воде и отоплению», — добавила Наталия Куприна.

Сейчас территорию дома огородили, там выставили два поста полиции, сообщил зампред правительства Сахалинской области Олег Попов.