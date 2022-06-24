Пострадавшие при крушении самолета Ил-76 находятся в тяжелом состоянии, один из них — в крайне тяжелом. Об этом «360» рассказал главврач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин.

По его словам, три человека проходят лечение в Рязанской областной клинической больнице и травмоцентре первого уровня. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжелое.

«Состояние крайне тяжелое. Пациент поступил с тяжелой сочетанной травмой. Проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких», — рассказал главврач.

Два других пациента находятся в тяжелом состоянии. Врачи провели необходимую диагностику и лечение, сейчас продолжается интенсивная терапия. Решается вопрос об их переводе в военный госпиталь Москвы.

Самолет Ил-76 потерпел крушение ранним утром 24 июня вблизи Михайловского шоссе под Рязанью. Четыре человека погибли, пятеро получили травмы. Причиной произошедшего могло стать возгорание двигателя.