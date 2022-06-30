Состояние двух пассажиров потерпевшего крушение Ми-8 в Якутии оценили как крайне тяжелое

Минздрав Якутии заявил, что состояние двух пострадавших при крушении вертолета Ми-8 оценивается как крайне тяжелое. Об этом написал ТАСС.

Остальные находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Всех людей, находившихся на борту Ми-8, перевезли в Якутск. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. Минздрав уточнил, что 17 пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу № 2 Якутска.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту летели 20 сотрудников Лесоохраны и три члена экипажа.

В среду, 29 июня, вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» вылетел из Усть-Майского района и направлялся в Алданский район Республики Саха (Якутия). Однако в какой-то момент он совершил жесткую посадку в лесу населенного пункта Чагда.

Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Транспортная прокуратура региона начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.