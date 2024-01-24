Происшествия 24 января 2024, 17:53 Состояние четырех пострадавших в ДТП в Петербурге оценили как тяжелое Комздрав: четверо пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Четверо из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге находятся в тяжелом состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«Пятеро пострадавших, из них четверо в тяжелом состоянии», — сказали в ведомстве.

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Прокуратура Василеостровского района взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии, которая произошла на пересечении улиц Беринга и Наличной. На место случившегося прибыл исполняющий обязанности прокурора Василеостровского района Валентин Деревянко.

Ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. После этого примут меры прокурорского реагирования.

Очевидец аварии рассказал «360», что автобус вылетел на тротуар на полной скорости и сбил прохожих. На глазах мужчины работники реанимации вызволили одного пострадавшего. После ДТП на перекрестке отключили светофоры.