Площадь пожара в Екатеринбурге с 8 погибшими составила 30 кв. м. Видео

Сообщение о пожаре в доме № 7 по улице Рассветной поступило в 2:58 (0:58 мск). Первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова через несколько минут.

Горела квартира на втором этаже здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В подъезде стояло плотное задымление по всем этажам. Из горящей квартиры сотрудники МЧС вынесли на руках пять человек, включая одного ребенка, и передали их медикам.

Были ли пострадавшие живы и были ли другие пострадавшие и погибшие, не уточняется.

Всего из горящего дома были эвакуированы 90 человек, включая девять детей. Из-за морозов жителей дома разместили в пожарных автомобилях. Пункт временного размещения организовали в гимназии № 176.

В 1:50 мск пожар локализовали, в 2:06 мск ликвидировали открытое горение. Причина возгорания неизвестна.