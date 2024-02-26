Происшествия 26 февраля 2024, 19:22 Состав с 53 вагонами проехал 80 км без машиниста в Индии Товарный поезд с 53 вагонами со щебнем проехал почти 80 км без машиниста в Индии Freepik

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Грузовой поезд из 53 вагонов со щебнем ехал со станции Катуа в штате Джамму и Кашмир почти 80 километров без водителя. Об этом сообщило издание The Times of India.

До ЧП поезд остановили на железнодорожной станции для смены машиниста. Однако постепенно он начал скатываться по уклону пути: машинист и его помощник забыли поставить состав на ручной тормоз.

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Чиновники подняли тревогу на всем маршруте. Участок взяли под охрану. Поезд набрал скорость почти в 100 километров в час, прежде чем его наконец остановили в Пенджабе с помощью завалов из мешков с песком и деревянных брусков на путях.

О пострадавших или материальном ущербе пока ничего не известно. Власти начали проверку для установления точной причины случившегося.

Ранее мощный взрыв произошел на заводе красок в Индии.