Эксклюзив 28 ноября 2023, 13:00 «Соскочила и поскользнулась». Директор московской школы — о падении ученицы из окна Директор школы в Москве заявил, что одноклассники не выбрасывали девочку из окна Freepik

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В центре Москвы в частной школе «Эрудит» пострадала 13-летняя девочка после падения с первого этажа. Директор образовательного учреждения Сергей Мошков в беседе с «360» опроверг версию, что одноклассники во время игры выбросили в окно девочку.

«Инцидента никакого не было — все раздуто», — отметил он.

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Мошков добавил, что все записи с камер видеонаблюдения и показания передали полицейским.

По его словам, высота первого этажа — 50 сантиметров.

«Просто соскочила с окна и поскользнулась. Никто не выбрасывал, восьмой класс — взрослые дети. Окно было открыто для вентиляции на перемену», — уточнил директор.

Сама школьница не может внятно объяснить, что случилось. Ее привезли в больницу с ушибами шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. После случившегося инспекторы по делам несовершеннолетних организовали проверку.