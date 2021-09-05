Сошедший грунт на пляже в Севастополе травмировал двух человек

Сход грунта произошел на пляже поселка Любимовка около Севастополя. Как сообщила пресс-служба городского главка МЧС, травмы получили два человека.

По данным ведомства, грунт сошел в воскресенье, 5 сентября в 15:25. На место выехали сотрудники третьей пожарно-спасательной части, силы специализированного отряда МЧС и оперативная группа.

Также на пляж прибыли спасатели Центра гражданской защиты, полиция и врачи скорой помощи.

Выяснилось, что пострадали мужчина и женщина, которые приехали на пляж отдохнуть. После того, как спасатели оказали первую помощь, их передали медикам для госпитализации. Все работы на пляже завершили в 17:19.