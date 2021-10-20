Соседская ссора переросла в поножовщину в Казани

Жителя Казани заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Молодой человек нанес ножевое ранение соседу. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии.

Нападение произошло в минувший понедельник в одном из жилых домов на улице Гастелло. Пострадавший рассказал, что его сосед вместе с товарищами шумел в подъезде. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый взял кухонный нож и ударил им оппонента в живот. Раненного мужчину доставили в больницу. Нападавшего задержали.