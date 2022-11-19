Происшествия 19 ноября 2022, 15:50 Соседний с пострадавшим от взрыва в Тымовском подъезд признали аварийным Глава Тымовского района Звада: спасатели заблокировали второй подъезд дома в Тымовском Пресс-служба МЧС

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Работающие на месте взрыва в жилом доме в Тымовском спасатели заблокировали доступ во второй подъезд здания. Об этом сообщил глава городского округа Эдуард Звада. Его процитировал ТАСС.

«Второй подъезд заблокировали из-за опасности его обрушения», — пояснил он.

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Также Звада отметил, что 20 ноября к месту происшествия должны прибыть члены технической комиссии. Их допустят к изучению состояния здания и других подробностей случившегося. По итогу осмотра представители комиссии должны будут сформировать оценку всего дома и отдельных его частей, которая обследует дом и сделает свое заключение по всему дому и каждому подъезду в частности.

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По словам главы городского округа, только после этого власти региона примут решение о возобновлении допуска квартирантов в пострадавший и соседние с нему подъезды.

Взрыв в одном из жилых домов Тымовского произошел 19 ноября. По предварительной версии, причиной стало неправильное использование баллона с бытовым газом.