«Соседние здания тряхнуло». Взрыв произошел на предприятии в Екатеринбурге
МЧС: газовый баллон взорвался в производственном ангаре в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошел взрыв на промышленном объекте в районе УНЦ. В результате хлопка газового баллона загорелись покрышки, огонь распространился на площади 100 квадратных метров, сообщили на сайте регионального главка МЧС.
Пожар произошел в ангаре на территории предприятия на улице Академика Вонсовского, 1А. На месте работают 18 пожарных и шесть единиц техники. Огонь уже локализовали, тушение продолжается. По оперативным данным МЧС, обошлось без пострадавших.
Густой черный дым видно из разных районов Екатеринбурга.
Сайт E1.ru со ссылкой на источник сообщил, что ЧП произошло в помещении компании, которая занимается обработкой отходов резины. В момент взрыва на предприятии находились три человека, которые эвакуировались сами, никто не пострадал.
«Раньше из дыры дым валил, сейчас еще и рядом загорелось. Соседние здания на Дорожной тряхнуло», — сообщил местный житель.
Очевидцы сообщили, что к месту ЧП выехали еще две пожарные машины и реанимация.