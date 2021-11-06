«Соседние здания тряхнуло». Взрыв произошел на предприятии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел взрыв на промышленном объекте в районе УНЦ. В результате хлопка газового баллона загорелись покрышки, огонь распространился на площади 100 квадратных метров, сообщили на сайте регионального главка МЧС.

Пожар произошел в ангаре на территории предприятия на улице Академика Вонсовского, 1А. На месте работают 18 пожарных и шесть единиц техники. Огонь уже локализовали, тушение продолжается. По оперативным данным МЧС, обошлось без пострадавших.

Густой черный дым видно из разных районов Екатеринбурга.

Источник: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сайт E1.ru со ссылкой на источник сообщил, что ЧП произошло в помещении компании, которая занимается обработкой отходов резины. В момент взрыва на предприятии находились три человека, которые эвакуировались сами, никто не пострадал.

«Раньше из дыры дым валил, сейчас еще и рядом загорелось. Соседние здания на Дорожной тряхнуло», — сообщил местный житель.

Очевидцы сообщили, что к месту ЧП выехали еще две пожарные машины и реанимация.