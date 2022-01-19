Соседка сообщила о состоянии дочери пострадавшей в пожаре Веры Воронковой

Дочка актрисы Веры Воронковой, которая попала в больницу из-за пожара в собственной квартире, после случившегося была в порядке, видимых повреждений она не получила. Об этом «360» сообщила соседка артистки Мария.

«Она (Вера Воронкова — прим. ред.) кошку ловила, чтобы ее спасти, конечно, у нее руки пострадали. Дочка была в квартире, но в другой комнате, она абсолютно не пострадала», — рассказала женщина.

По ее словам, Воронкова прибежала к ней около 00:30–01:00. Пенсионерка как раз была под той комнатой, где начался пожар.

«Я слышала стук, падение чего-то такого. Нет, она не позвонила. Так как между нашими квартирами есть дыра (сломали печную трубу, заколотили дощечками), то, конечно, мы хорошо все слышим. Я разбудила мужа, налили воды, пахло горелым», — вспомнила соседка.

Ее супруг поднялся в квартиру актрисы, но на тот момент пожар уже потушили.

«Вера подошла, помыла руки. Подошла дочь, с ней ничего не случилось, она была в белых брюках, на которых никаких следов пожара, в кофточке яркой — пижаме», — добавил собеседница «360».

Воронкова рассказала, что кошка уронила елку со свечками. Уже потом приехали пожарные, по словам соседки, они уже ничего не тушили. Однако было сильное задымление от пластика — елка была сделана из этого материала.

Соседка предположила, что дочь могла попасть в больницу из-за стрессового состояния.

Вера Воронкова, по данным СМИ, попала в больницу с ожогами верхних дыхательных путей и термоингаляционным поражением. Актриса снималась в таких сериалах, как «Каменская-4», «Марш Турецкого» и других.