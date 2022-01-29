Соседка рассказала, кто живет в сгоревшей квартире в Чертаново

Жительница дома в Чертаново, где 29 января вечером произошел пожар, рассказал «360» подробности происшествия. По ее словам, молодые люди, которые спасли жительницу горящей квартиры, эвакуировали женщину прямо к ней в окно.

Как рассказала Валентина Дударенко, огонь возник прямо над ее квартирой. В этой время там находился ее племянник — мужчина отдыхал после рабочей смены. Он увидел, что произошло и без раздумий пришел на помощь спасателям-добровольцам: открыл окно и помог людям перебраться в квартиру. При этом, по словам хозяйки жилища, ее племянник сам рисковал жизнью, но говорит, что об этом уже не думал.

«Говорит, какая разница, я либо из окна выпаду, либо здесь сгорю», — сообщила его тетка.

Женщина рассказала, что квартира, в которой произошел пожар, недавно обрела новых хозяев. Они сделали там ремонт и стали ее сдавать. При этом квартиросъемщицу, которая чуть не сгорела в пожаре, местная жительница назвала «наркоманкой».

Ранее сообщалось, что в московском Чертанове в субботу произошел серьезный пожар. Загорелась квартира на девятом этаже многоквартирного жилого дома. В это время в квартире находилась девушка. Она выглянула в окно, пытаясь спастись от пламени. Ей на помощь пришли два молодых человека. Они вылезли из окна квартиры этажом ниже и сумели переправить девушку в безопасное место.

В свою очередь пожарные спасли из опасной зоны как минимум девятерых человек, их уже осмотрели медицинские работники. Сообщается также, что пострадали три человека. В целом из дома эвакуировали 12 жильцов.