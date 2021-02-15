Соседка рассказала, как стало известно об исчезновении погибшей без одежды девочки в Петербурге

Тело погибшей 10-летней девочки нашли накануне на детской площадке в Санкт-Петербурге. Соседка рассказала Пятому каналу, что мать забила тревогу, когда в телефоне погас маячок для отслеживания ребенка. Если бы она вовремя проверила приложение «Родительский контроль», девочка могла бы остаться в живых.

«Мне сказали — это [произошло] утром, около 05:00. Говорят, у мамы был в телефоне маячок, чтобы отслеживать детей. Она посмотрела — он что-то погас. Пошла, а ее (дочери — прим. ред.) нет уже», — поделилась информацией собеседница.

14 февраля 10-летняя школьница ушла ночью из дома без верхней одежды в Санкт-Петербурге. Ее тело нашли на детской площадке на Новгородской улице спустя два часа после исчезновения.

В пресс-службе детского омбудсмена Санкт-Петербурга рассказали, что погибшая девочка была отличницей и на учете не стояла. Ее воспитывали в благополучной семье. Сотрудники правоохранительных органов сейчас изучают обстоятельства смерти ребенка.