19 июля 2022, 08:15
Соседи спасли хозяев из загоревшегося деревянного дома в Вороновском поселении
Деревянный дом загорелся в Троицком административном округе Москвы
Пожарные выехали на возгорание в деревне Бабенки Троицкого административного округа Москвы. Там загорелся деревянный дом. Его хозяев спасли соседи, сообщил источник «360» в экстренных службах.
Утром 19 июля загорелся деревянный щитовой дом № 18 в деревне Бабенки на территории Вороновского поселения ТАО. Огонь распространился на площади 72 квадратных метров. Хозяев спасли соседи.
«Есть угроза перехода огня на соседнее строение в четырех метрах — деревянно-рубленое одноэтажное, с мансардой», — сообщил специалист.