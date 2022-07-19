Соседи спасли хозяев из загоревшегося деревянного дома в Вороновском поселении

Пожарные выехали на возгорание в деревне Бабенки Троицкого административного округа Москвы. Там загорелся деревянный дом. Его хозяев спасли соседи, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Утром 19 июля загорелся деревянный щитовой дом № 18 в деревне Бабенки на территории Вороновского поселения ТАО. Огонь распространился на площади 72 квадратных метров. Хозяев спасли соседи.

«Есть угроза перехода огня на соседнее строение в четырех метрах — деревянно-рубленое одноэтажное, с мансардой», — сообщил специалист.