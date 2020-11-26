26 ноября 2020, 12:26
Соседи спасли двухлетнюю девочку из огня в Челябинской области
В Челябинской области в минувший вторник при пожаре едва не погибла двухлетняя девочка, которая осталась дома одна без присмотра родителей. Об этом сообщил «Царьград».
Пожар произошел в одном из частных домов в поселке Краснинский. Бригаду огнеборцев вызвали соседи, которые увидели дым над крышей и услышали детский плач. Они спасли девочку из огня, вытащив ее на улицу. Отмечается, что ребенок отравился угарным газом. Региональная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.