Соседи спасли двухлетнюю девочку из огня в Челябинской области

Пожар произошел в одном из частных домов в поселке Краснинский. Бригаду огнеборцев вызвали соседи, которые увидели дым над крышей и услышали детский плач. Они спасли девочку из огня, вытащив ее на улицу. Отмечается, что ребенок отравился угарным газом. Региональная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.