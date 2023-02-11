11 февраля 2023, 10:19
Соседи сообщили о взрыве в квартире на северо-западе Москвы
Источник «360»: на северо-западе Москвы мужчина выбил стекла своей квартиры из-за пожара
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на улице Героев Панфиловцев, 16к2. Соседи услышали, что на втором этаже «что-то взорвалось», в однокомнатной квартире вылетели стекла, рассказал источник «360». Выяснилось, что хозяин разбил окно сам, когда на кухне начался пожар — загорелась мебель.
Огонь удалось потушить еще до приезда МЧС. Мужчина покинул квартиру сам. Хозяина квартиры осмотрели медики — выяснилось, что он не пострадал.
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На место выехали специалисты Мосгаза — они проверят исправность газового оборудования.
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