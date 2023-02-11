Эксклюзив 11 февраля 2023, 10:19 Соседи сообщили о взрыве в квартире на северо-западе Москвы Источник «360»: на северо-западе Москвы мужчина выбил стекла своей квартиры из-за пожара

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Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на улице Героев Панфиловцев, 16к2. Соседи услышали, что на втором этаже «что-то взорвалось», в однокомнатной квартире вылетели стекла, рассказал источник «360». Выяснилось, что хозяин разбил окно сам, когда на кухне начался пожар — загорелась мебель.

Огонь удалось потушить еще до приезда МЧС. Мужчина покинул квартиру сам. Хозяина квартиры осмотрели медики — выяснилось, что он не пострадал.

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На место выехали специалисты Мосгаза — они проверят исправность газового оборудования.

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