Соседи рассказали об умерших в Удмуртии маме и мальчике с ДЦП

Больной эпилепсией и ДЦП 13-летний мальчик прожил неделю в квартире вместе с умершей матерью. На помощь ему никто не пришел, и он погиб. Соседи рассказали «360», что семья во всех отношениях была положительная.

«Мы здоровались, женщина адекватная, нормальная, с алкоголем я у нее проблем не видела. Обычная женщина. В принципе, затворнический образ жизни они вели. Ребенка она иногда выводила во двор на скамеечку посидеть, свежим воздухом подышать», — рассказала собеседница. Она добавила, что исчезновение мамы с сыном сразу никто не заметил, так как все были заняты своими повседневными делами.

Мальчик с ДЦП из Удмуртии умер дома вслед за мамой. На его зов о помощи никто не пришел Подробнее

У мальчика была привычка каждый день стучать ручкой двери. Соседи обратили внимание, что не слышали стука уже несколько дней. Именно в тот момент и закралось подозрение, что случилась какая-то беда. Кроме того, с расспросами к соседям начали приходить педагоги, которые несколько раз в неделю учили больного ребенка на дому. До прошлого года за ним ухаживала его бабушка, но она умерла.

Тела женщины и ее сына нашли в одной из квартир Можги 6 декабря. Женщина умерла за неделю до этого. Мальчик пытался привлечь внимание соседей, но у него ничего не вышло — он не мог говорить и плохо двигался. По квартире ребенок перемещался в инвалидной коляске. Он добрался до кухни, открыл кран, чтобы напиться, но упал на пол. Вода затопила квартиру, и мальчик умер от переохлаждения. Семья жила на первом этаже, поэтому потопа никто не заметил.

Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося, а СК возбудил уголовное дело о халатности, которая по неосторожности повлекла тяжкий вред здоровью или смерть человека.