Соседи рассказали об убийстве депутата из Ростовской области

«Мама развешивала белье, когда увидела большое количество полицейских и сотрудников МЧС, а потом уже в Интернете мы узнали, что случилось и соседи рассказали подробности, кто знал», — рассказал сосед убитых.

Тела обнаружил личный водитель депутата. Он же вызвал полицию.

Сейчас проводится расследование, найден труп предполагаемого преступника. Это 38-летний местный житель, который, по предварительным данным, убил супругов из-за личной неприязни. Сам он, по данным следствия, покончил с собой.

«Жена убитого преподавала в институте, у меня сестра у нее училась. Очень хорошая она женщина была, да и он, как соседи говорят, был человек неплохой», — с сожалением сообщает сосед.