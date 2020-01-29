29 января 2020, 15:47
Соседи рассказали об убийстве депутата из Ростовской области
Депутат Законодательного собрания Ростовской и его супруга были убиты себя дома. Соседи семейной пары шокированы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Мама развешивала белье, когда увидела большое количество полицейских и сотрудников МЧС, а потом уже в Интернете мы узнали, что случилось и соседи рассказали подробности, кто знал», — рассказал сосед убитых.
Тела обнаружил личный водитель депутата. Он же вызвал полицию.
Сейчас проводится расследование, найден труп предполагаемого преступника. Это 38-летний местный житель, который, по предварительным данным, убил супругов из-за личной неприязни. Сам он, по данным следствия, покончил с собой.
«Жена убитого преподавала в институте, у меня сестра у нее училась. Очень хорошая она женщина была, да и он, как соседи говорят, был человек неплохой», — с сожалением сообщает сосед.