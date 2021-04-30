Соседи рассказали о спасенной петербурженке с перезанным горлом

Соседи женщины, которую нашли с порезанным горлом в ее квартире на юге Петербурга, рассказали «360», что она работала в правоохранительных органах, но ушла в декрет. По их мнению, травмы молодая мать могла нанести себе сама.

«Говорили, что она невменяемая. Я думаю, что она сама себя порезала. Не думаю, что это бывший муж. Они оба в органах работают. Хотя я не замечал, чтобы она была неадекватная. К тому же у нее маленький ребенок», — поделился своим мнением один из местных жителей по имени Игорь.

По словам другой соседки, она узнала о том, что случилось из новостей. Пострадавшую она видела нечасто. Но та не производила впечатление неуравновешенного человека.

«Хотя был один эпизод. У нее машина не заводилась. Она ее попинала немного. Но это все. Нормальная, спокойная семья. Вообще я не знаю точно, семья ли это. Женщина то одна была, то с мужчиной, то родители приезжали», — рассказала Оксана.

Пострадавшую спасли из квартиры дома на проспекте Ветеранов. Соседи услышали громкий плач младенца и ее крики о помощи. Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь. Внутри на полу они увидели раненую женщину. Рядом плакал ребенок.

Мать доставили в больницу. Жизни и здоровью младенца сейчас тоже ничего не угрожает. По данным источника 78.ru, женщина, действительно, работает в полиции, но находится в декретном отпуске. По факту случившегося идет служебная проверка, по итогам которой может быть принято решение о ее увольнении.