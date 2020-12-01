Соседи поволжского маньяка не увидели в нем ничего необычного

Соседка Елена рассказала, что переехала в этот дом полгода назад. «Нормальный молодой человек. Здоровался», — начала она. Жена Тагирова, по ее словам, часто выносит коляску, чтобы погулять с младшим ребенком. Ее мужа Елена видела намного реже.

По словам собеседницы, Тагиров был необщительным. В гости к нему женщина не заходила.

Соседи отца Тагирова, с которыми удалось пообщаться, и вовсе не запомнили молодого мужчину. Ничего странного они также не замечали.