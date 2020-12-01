01 декабря 2020, 20:46
Соседи поволжского маньяка не увидели в нем ничего необычного
Соседи жителя Казани Радика Тагирова не увидели ничего необычного в поведении его или его семьи. Тагирова подозревают в убийстве и ограблении по меньшей мере 26 пенсионерок. На допросе он сознался в содеянном, заявив, что «не считал» жертв. «360» поговорил с теми, кто живет по соседству с подозреваемым, — его уже успели окрестить «поволжским маньяком».
Соседка Елена рассказала, что переехала в этот дом полгода назад. «Нормальный молодой человек. Здоровался», — начала она. Жена Тагирова, по ее словам, часто выносит коляску, чтобы погулять с младшим ребенком. Ее мужа Елена видела намного реже.
По словам собеседницы, Тагиров был необщительным. В гости к нему женщина не заходила.
Соседи отца Тагирова, с которыми удалось пообщаться, и вовсе не запомнили молодого мужчину. Ничего странного они также не замечали.