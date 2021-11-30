Соседи блогера, избившего мужчину в прямом эфире, не раз жаловались на него в полицию

Мужчину, прикованного к батарее наручниками, несколько часов били и забрасывали петардами ради того, чтобы у популярного блогера получился «интересный» стрим. В полицию обратился молодой человек, который посмотрел пугающую трансляцию в интернете. Соседи блогера рассказали «360», что не раз уже замечали за парнем странные наклонности и жаловались правоохранителям, но ничего не могли добиться.

«Да, мы писали. И я сама вызывала полицию. В этом году только один раз, потому что как-то пришел отказ из Одинцовского управления и руки опустились. Ну как это так, недостаточно материала, когда мы столько раз вызывали?», — рассказывает соседка.

Женщина поделилась, что соседи не только собирали подписи под жалобой, но и лично ходили к участковому. Была ли после этого какая-то реакция, жительница дома не знает. Но предполагает, что ничего не изменилось. По ее словам, ей постоянно приходится переживать, не устроит ли блогер пожар или не зальет ли подъезд. Люди просто не представляют, что может твориться в квартире, откуда регулярно слышны вопли.

«Однажды днем я уложила ребенка спать. Такие вопли, что ребенок вскакивает. Представьте себе, ребенку три года. Это все ужасно», — сетует женщина.

Разбирательства удалось добиться благодаря тому, что молодой человек смог записать некоторые кадры издевательств над мужчиной на камеру. Их он и предъявил правоохранителям. Парень рассказал, что страдания мужчины на видео точно не были наигранными, ему действительно было больно. Теперь молодой человек планирует довести это дело до прокуратуры.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области сообщили «360», что в дежурную часть Звенигородского Отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от мужчины о том, что в интернете появились ролики, содержащие признаки противоправных действий.

«В результате проверки сотрудниками полиции установлен местный житель 1993 года рождения, который совместно со знакомым в своей квартире по предварительной договоренности с целью привлечения большего внимания потенциальных подписчиков снимали видеоролики и размещали их на одном из видео хостингов. Сценарии видеосюжетов они придумывали сами или за определенные бонусы выполняли желания зрителей. Со слов участников съемок, они не пострадали, так как все происходило по их добровольному согласию. Кроме того, ранее в Отдел полиции от соседей мужчины поступали сообщения о якобы противоправных действиях в указанной квартире. Сотрудниками полиции по всем фактам проведены проверки, информация не подтвердилась», — добавили в ведомстве.

Полицейскими с участниками видеосъемок будет проведена профилактическая работа.