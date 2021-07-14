Соседа заподозрили в изнасиловании и убийстве восьмиклассницы в Черкесске. Ему показалось, что у нее выросли рога

В Карачаево-Черкессии соседа заподозрили в убийстве восьмиклассницы. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

«Поступило сообщение об обнаружении тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти в подъезде одного из многоквартирных домов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“», — сообщили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательственную базу. Более никаких подробностей пресс-служба СК не предоставила.

По данным Пятого канала, накануне вечером девочка пошла в магазин и долго не возвращалась. Примерно в полночь ее мать обратилась в полицию. А ночью правоохранители нашли труп ребенка.

Telegram-канал LShot написал, что, когда полицейские приехали искать подростка, к ним подошел сосед и попытался сбить с толку. Мужчина сказал, что школьницу бьет мать. По предварительным данным, в тот момент мертвая девочка лежала у него в квартире. Сосед якобы попытался вывезти тело, но его поймали у подъезда. Сначала он сказал, что случайно наткнулся на труп.

Издание утверждает, что мужчина признался, что попросил девочку помочь вставить флешку, а потом переспать с ним. По его словам, школьница сама разделась, однако потом он увидел, как у нее выросли рога, уши, а лицо покрылось волдырями. Испугавшись, он задушил ее леской.

Мама погибшей тоже поделилась подробностями. Она обратила внимание, что за пару дней до убийства сосед попросил у них шторы, в них он потом и завернул тело. Мужчина отрицает сексуальное насилие, уточнил Пятый канал. Но это будет устанавливать экспертиза. Сосед утверждает, что совершил убийство на почве внезапно возникшего конфликта.

Предварительно, подозреваемый ранее был судим за изнасилование и убийство шестилетней девочки. Он был отправлен в колонию на принудительное лечение. Оттуда он вернулся через 16 лет.