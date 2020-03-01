Сосед всадил нож в шею собаки на глазах у хозяина в Башкирии

В Стерлитамаке мужчина жестоко расправился с соседской собакой на глазах у хозяина. Мужчина подошел и хладнокровно всадил нож в шею псу.

На видео, опубликованном Telegram-каналом LifeShot, видно, как две собаки сцепились у ворот дома. Хозяин собаки увидел драку, пошел открывать калитку, чтобы загнать пса обратно, но не успел. Сосед ударил ножом собаку.

«Мой перескочил через забор, и они сцепились там. Я пока калитку открывал, отозвал его, мой уже бежал домой, а этот питбуль как вцепился в него и не отстает. Сосед подбежал и говорит: „Я тебя предупреждал“», — рассказал хозяин пострадавшего пса.

Он также сообщил, что этот же мужчина в прошлом году отравил другого его пса. Что касается раненой собаки, то, по словам хозяина, ветеринары не берутся за ее лечение, животное сейчас истекает кровью возле дома.

Башкирские правоохранители пока не прокомментировали видео.