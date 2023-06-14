Эксклюзив 14 июня 2023, 17:38 Сосед рассказал подробности о мужчине, выпавшем из окна в Южном Бутове Сосед рассказал о мужчине, который ранил жену и дочь и выпал из окна в Южном Бутове

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Сосед мужчины, который ранил жену и 19-летнюю дочь и выпал из окна шестого этажа в Южном Бутове, рассказал «360» подробности о его жизни и детстве.

«Я с ним прожил все детство, а потом мы разъехались. Я в одну сторону, он — в другую. Что с ним произошло за тот период, когда мы не виделись, я не могу сказать», — уточнил собеседник.

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По его словам, обвиняемый в покушении на убийство не производил впечатления неадекватного человека и не злоупотреблял алкоголем или наркотиками.

Собеседник добавил, что мужчина был из благополучной семьи, а его отец работал в министерстве культуры. У него трое детей. Его родители уже умерли, но когда они были живы, он приезжал и ухаживал за ними.

«Проблем в его жизни и детстве я не видел, он вырос в любящей семье, все адекватно было», — рассказал сосед мужчины.

Свидетели происшествия в Южном Бутове также рассказали «360» подробности случившегося.