Сосед по общежитию похитил у жителя Петербурга 790 тыс руб

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с требованием найти вора, похитившего у него 790 тысяч рублей. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Витебского ЛО МВД России.

По словам пострадавшего, во время обучения на помощника машиниста он жил в общежитии, где спрятал в коробке из-под музыкальной колонки крупную сумму денег. В какой-то момент его отправили в командировку, и по возвращению он не нашел свой «тайник».

Сотрудники транспортной полиции вышли на след 48-летнего жителя Ставропольского края, который являлся практикантом и также проживал в одном общежитии с пострадавшим.

Как выяснило следствие, молодой человек наткнулся на коробку с деньгами и перепрятал содержимое в мусорный мешок. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина находится дома под подпиской о невыезде.