Сосед ограбил 92-летнюю блокадницу в Ленинградской области

«28-летний сосед женщины по коммунальной квартире зашел в комнату 92-летний блокадницы и, применив к ней физическую силу, похитил продукты питания, личные вещи, мобильный телефон и 1700 рублей», — говорится в сообщении ведомства. Задержать его после обращения женщины в полицию удалось в кратчайшие сроки.

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Следствие возбудило уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». По данным портала «Фонтанка.ру», задержанный ранее уже три раза был судим по этой же статье. Если вину рецидивиста докажут, ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.