Происшествия 19 февраля 2024, 11:12 Сосед избил школьника после замечания о громкой музыке 78.ru: житель Петербурга избил 16-летнего парня за громкую музыку Unsplash

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Сосед по парадной избил школьника в Петербурге за то, что тот громко включил музыку. Как сообщил 78.ru, 16-летний юноша попал в больницу с ушибом мягких тканей в области нижней челюсти и острым ринитом.

Драка произошла в доме на улице Латышских Стрелков вечером 17 февраля. Сосед ударил десятиклассника кулаком по лицу, а затем распылил перцовый баллончик. Причиной конфликта стала громкая музыка.

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«Полиция выясняет обстоятельства получения травм несовершеннолетним в Невском районе Петербурга», — передало издание.

Ранее подростки толпой избили мальчика рядом со школой в Махачкале. Один из учеников оскорбил другого в общем чате в мессенджере. После уроков школьники начали «выяснить отношения» возле учебного заведения. Прокуратура Дагестана начала проверку. С несовершеннолетними уже провели профилактическую беседу.