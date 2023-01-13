Происшествия 13 января 2023, 17:22 Сорвавшийся с фуры кусок льда чуть не убил семью в машине в Костромской области Shot: 2 человека пострадали после того, как лед слетел с фуры на авто под Костромой

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Серьезное ДТП произошло на трассе под Костромой. Там глыба с фуры упала на легковую машину, где находилась семья с тремя детьми. Два человека получили ранения, сообщил Telegram-канал Shot.

Все произошло, судя по данным с видеорегистратора еще днем 7 января, но общественность узнала об этом только сейчас. По сведениям издания, ЧП случилось в Кадыйском районе Костромской области.

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На кадрах с видеорегистратора, попавших в соцсети, видно, как автомобиль ехал по заснеженной дороге, на встречу ему проезжали другие машины. В какой-то момент мимо пронеслась фура, с нее упала глыба льда.

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Она попала прямо в лобовое стекло. После этого в легковушке раздались крики, заплакал ребенок. Shot уточнил, что отцу семейства осколками рассекло голову, а трехлетней девочке — лицо. Водитель большегруза не остановился после ДТП.