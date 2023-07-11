Происшествия 11 июля 2023, 11:24 Сорвавшиеся со склона в Северной Осетии альпинисты получили серьезные травмы МЧС: сорвавшиеся с горы в Северной Осетии альпинисты живы, но серьезно травмированы Пресс-служба МЧС

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Трое туристов, сорвавшихся со склона в Алагирском районе Северной Осетии живы, но получили серьезные травмы. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС РФ.

По данным ведомства, спасатели держат связь с руководителем туристической группы. До места, где находятся пострадавшие, им осталось пройти 500 метров.

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«Спасатели МЧС России — на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат в Северной Осетии», — уточнили в ведомстве.

Три туриста сорвались в горах в районе села Бад 10 июля. На помощь к ним направили 13 спасателей, которые искали пропавших на разных направлениях, поскольку точное место нахождения сначала не удалось установить из-за плохой связи. Затем группировку увеличили до 17 человек, также привлекли три единицы техники и 20 добровольцев. Вместе со спасателями к туристам направили врача-травматолога, сообщили в МЧС.

В Пермском крае сейчас ищут группу туристов из 22 человек, пропавшую во время сплава по реке Усьве. Отдыхающие собирались к 9 июля преодолеть 175 километров, но в пункт назначения так и не прибыли. Среди пропавших — 11 детей.