Сорвавшегося в расщелину на Эльбрусе альпиниста спасли. Видео

Альпиниста, который сорвался в расщелину при восхождении на Эльбрус, удалось спасти. Получившего ушибы мужчину передали медикам, сообщило ГУ МЧС России в Telegram.

Спасатели эвакуировали приехавшего из Липецка туриста. Он получил несколько ушибов тела. Мужчину перепоручили сотрудникам скорой помощи. Участие в спасательных работах приняли семь специалистов Эльбрусского ВПСО МЧС России. Зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи, когда находилась на высоте 4900 метров.