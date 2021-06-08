08 июня 2021, 00:46
Сорвавшегося в расщелину на Эльбрусе альпиниста спасли. Видео
Альпиниста, который сорвался в расщелину при восхождении на Эльбрус, удалось спасти. Получившего ушибы мужчину передали медикам, сообщило ГУ МЧС России в Telegram.
Спасатели эвакуировали приехавшего из Липецка туриста. Он получил несколько ушибов тела. Мужчину перепоручили сотрудникам скорой помощи.
Участие в спасательных работах приняли семь специалистов Эльбрусского ВПСО МЧС России.
Зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи, когда находилась на высоте 4900 метров.