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    08 июня 2021, 00:46

    Сорвавшегося в расщелину на Эльбрусе альпиниста спасли. Видео

    Александра Ломейко

    Альпиниста, который сорвался в расщелину при восхождении на Эльбрус, удалось спасти. Получившего ушибы мужчину передали медикам, сообщило ГУ МЧС России в Telegram.

    Спасатели эвакуировали приехавшего из Липецка туриста. Он получил несколько ушибов тела. Мужчину перепоручили сотрудникам скорой помощи.

    Участие в спасательных работах приняли семь специалистов Эльбрусского ВПСО МЧС России.

    Зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи, когда находилась на высоте 4900 метров.