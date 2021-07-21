Сорванная ветром с ТЦ крыша упала на девочку в Башкирии

Сильный ветер сорвал крышу с торгового центра в селе Бижбуляк в Башкирии. Часть кровли рухнула на 14-летнюю девочку. Ребенка с травмами отвезли в больницу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

«В результате порывов ветра до 16 метров в секунду со здания торгового назначения сорвало кровлю на общей площади 80 квадратных метров. К сожалению, пострадала девочка 2007 года рождения, она госпитализирована в лечебное учреждение», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы спасательного ведомства.

Информации о состоянии девочки нет.

В мае во время ливня в Санкт-Петербурге крыша ресторана быстрого питания обрушилась на людей. Пострадали четыре человека, среди них один ребенок 2011 года рождения. С травмами различной степени тяжести их отвезли в больницу. Очевидец рассказал, что кровля упала на людей, которые пытались спрятаться от дождя. ЧП произошло на проспекте Испытателей.