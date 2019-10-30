Сорванная ветром крыша пятиэтажки в Тулуне придавила восемь машин

Сильный ветер сорвал в Тулуне крышу с пятиэтажного дома. Кусок кровли упал на стоявшие внизу автомобили. Повреждения получили восемь транспортных средств.

Порыв ветра сорвал часть крыши пятиэтажного жилого дома на улице Островского в ночь на 30 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

«Произошел срыв кровли надвухподъездном пятиэтажном жилом доме на площади 600 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Куски крыши помяли восемь легковых машин. Среди людей погибших и получивших травмы нет.

Завалы расчищали спасатели Тулунского пожарно-спасательного гарнизона. Они очистили проходы к подъездам и освободили от мусора проезд.

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По состоянию на 08:00 по местному времени, в шести районах Иркутской области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, которые произошли в 35 населенных пунктах. Ситуацию контролируют в МЧС. Задействованы 18 аварийно-восстановительных бригад.

В ночь на среду скорость ветра в регионе достигала 17-23 метров в секунду.